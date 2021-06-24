Alanya Belediyesi'nden eğitime destek

Alanya Belediyesi, Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun çevresini püskürtme beton tekniği kullanarak özel çocuklar için daha güvenli hale getirirdi.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda çevre güvenliğini arttırmak amacıyla püskürtme beton (shotcrete) tekniği ile çalışma başlattı. Okul öğrencilerinin teneffüs saatlerindeki oyun alanlarının daha güvenli olması için yürütülen çalışma kapsamında, okulun doğu bölümündeki istinat duvarından aşağıya taş ve benzeri nesnelerin düşmemesi için güvenlik daha da arttırılıyor.

Okul müdüründen Başkan Yücel'e teşekkür

Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Ebru Bezci, "Alanya Belediyesi, özel çocukların eğitim gördüğü devlet okulumuza, istinat duvarından elektriğine, suyuna, asfaltından çevre düzenlemelerine kadar her konuda destek veriyor. Alanya Belediyesi tüm okullara destek sağlıyor ama bize karşı farklı bir hassasiyet ve duyarlılıkla yaklaşıyor. Bu yüzden Alanya Belediye Başkanı Sayın Adem Murat Yücel ile Alanya Belediyesi ekiplerine öğrencilerim ve velilerim adına teşekkür ediyorum” dedi.