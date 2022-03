Alanya Belediyesi'nden engelli bireylere EKPSS kursu

Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Engelli Koordinasyon Merkezi'nde Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için engelli bireylere Matematik ve Türkçe kursu veriliyor.

Alanya Belediyesi, toplumun bir parçası olan engelli bireyleri sosyal hayata kazandıracak çalışmalarına da devam ediyor. Alanya Belediyesi, engelli bireyler için sağlık, spor, ulaşım, kültür alanlarında olduğu gibi eğitim alanında da destekleyici çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için engelli bireylere Matematik ve Türkçe kursu verilmeye başlandı. Her hafta her iki dersten de kurs alacak engelli bireyler hem konu anlatımı hem de soru çözümlerinden oluşan derslerle sınav süresine kadar Engelli Koordinasyon Merkezi'nde eksik konularını da tamamlamış olacak.

“Eğitimde başta olmak üzere her alanda fırsat eşitliğini sağlıyoruz”

Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırma noktasında projeler gerçekleştirildiğini, onların ihtiyaç duydukları her alanda hizmet vermeye devam edeceklerini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya Belediyesi olarak okullar, etüt merkezleri, kreşler, kütüphaneler, yurtlar yaptırıyoruz. Eğitim toplumumuzu ileri seviyelere taşıyacak yegâne araçtır. Bu noktada herkesin aynı koşullarda eğitimini sürdürdüğü bir şehir olma noktasında hızlı adımlarla yol almaktayız. Engelsiz Kent Alanya vizyonumuzu hayata geçirdiğimiz her projeye yansıtıyoruz. Engelli bireylerimiz toplumun bir parçası ve öyle kalmaları için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.