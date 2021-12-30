Alanya Belediyesi'nden farkındalık eğitimleri

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Engelli Koordinasyon Merkezinin yürüttüğü Toplumda Engelli Farkındalığı seminerleri ile öğrencilerin konuya ilişkin duyarlılığının arttırılması amaçlanıyor.

“Her yıl binlerce öğrenciye farkındalık anlatılıyor”

Toplumda engelli farkındalığını küçük yaşlarda aşılamayı hedefleyen Alanya Belediyesi, engellilerin yaşadığı zorlukları anlatmak için her yıl binlerce öğrenciye seminer veriyor. Seminerin ardından ise öğrencilere, konuyla ilgili hikayelerden oluşan kitaplar hediye ediyor.

“Öğrencilere empati kurma anlatılıyor, hikayeler ve canlandırmalarla eğitim pekiştiriliyor”

Alanya Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi Psikoloğu Esra Yemez tarafından, Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu öğrencilerine verilen eğitimde, engelli bireyin tanımı, engel grupları, engel gruplarına göre davranış şekilleri, empati gibi konu başlıkları ele alındı. Aynı zamanda işitme engellilerin dünyası ve temel işaret dili çalışmalarından da harfler, sayılar, günlük diyalog konuları da eğitime dahil edildi.

Anlattığı konuları drama oyunları ve slaytlarla pekiştiren Psikolog Esra Yemez, çocukların sorularını da yanıtladı.