Alanya Belediyesi'nden farkındalık yarışması

Tic. ve Ltd. Şti. tarafından düzenlenen “sıfır atık mutfakta başlar” yarışması başlıyor. Hane halkının katılımı ile sıfır atık projesindeki rolü ve öneminin anlaşılmasının sağlanması amacıyla düzenlenen yarışma 15 Kasım'da başlayacak 15 Aralık'ta sona erecek

Alanya Belediyesi hane halkının da katılımıyla vatandaşların sıfır atık projesindeki rolü ile sıfır atık projesini yaygınlaştırmak, toplumun çevre bilincini ve sorumluluğunu arttırmak, bu alanda farkındalığın yükselmesini sağlamak, atık geri dönüşümünün daha etkin ve verimli yürütülerek atık miktarının azaltılmasını sağlamak amacıyla düzenlediği “Sıfır Atık Mutfakta Başlar” yarışması başlıyor.

“Vatandaşlarımız duyarlılığı ile Alanya'mıza sahip çıkacaktır”

Anlamlı yarışma için bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Sıfır atık bilincini vatandaşlarımızın gündelik hayatına yerleştirmek için hane halkına yönelik evde ve mutfağımızda oluşan geri dönüşüm atıklarını kaynağında ayrı toplanması adına ‘'Sıfır Atık Mutfakta Başlar'' yarışması düzenliyoruz. Tüm halkımızın şehrimizin temizliğine, düzenine, sıfır atık projesine ve çevre duyarlılığı ile Alanya'mıza sahip çıkacağını düşünüyorum. Bütün vatandaşlarımızı “Sıfır Atık Mutfakta Başlar” yarışmasına davet ediyorum.”

Yarışmayı Yıldız Yücel başlattı

Tic. ve Ltd. Şti. ortaklığıyla düzenlenen yarışmanın startını Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in eşi Yıldız Yücel başlattı. Kendi evinde mutfağındaki atıkları ayrıştıran ve toplayarak geri dönüşüme atan Yücel; “Sıfır Atık Mutfakta Başlar Yarışmasında ben de varım. Haydi sen de sıfır atıkla geri dönüştür, geleceği değiştir.” dedi. Yarışmanın 1 ay boyunca süreceğini belirten Yıldız Yücel, bu farkındalık çalışmasının Alanya adına ‘hayırlı olmasını' diledi.

222 kişiye ödül

Yarışma sürecinin tamamlanmasıyla birlikte komisyonca belirlenen en çok atık teslim eden yarışmacılardan sıralamaya giren ilk 22 kişiye elektronik küçük ev aletleri, ilk 200 kişiye ise temizlik seti hediyeleri (200 kişiye mutfak ve çamaşır malzeme seti) verilecek.