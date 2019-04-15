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Alanya Belediyesinden hizmet atağı

Alanya Belediyesi, kent içinde ulaşabilirliği en üst seviyeye çıkarmak için tüm mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor.


Alanya Belediyesi yapılacak hizmetlerin önceliğini vatandaşların taleplerine göre planlamaya devam ediyor. Hizmet sıralamasında her zaman vatandaşların taleplerine öncelik veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bu dönemde de vatandaşların taleplerine yoğunlaştı.


Merkezden kırsala hizmet atağına ara vermeden devam eden Alanya Belediyesi, vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak, kent içinde ulaşabilirliği en üst seviyeye çıkarmak için tüm mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda anaokulların boya işinden, yol, asfalt, kaldırım gibi bir dizi çalışma yürüten Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, vatandaşların kaliteli hizmete ulaşabilmeleri için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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