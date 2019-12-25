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Alanya Belediyesinden kaçak yapıya müdahale

Alanya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince Dinek Mahallesi’nde hazineye ait parselde tespiti yapılan kaçak yapılar yıkıldı.

Alanya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince Dinek Mahallesi'nde hazineye ait parselde tespiti yapılan kaçak yapılar yıkıldı.


Alanya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü kaçak yapılaşmayla mücadelesine devam ediyor. Son olarak Dinek Mahallesi'nde hazineye ait olduğu belirlenen parselde yer alan kaçak yapılar tespit edilerek yıkıldı. Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Zabıta kontrolünde tespiti yapılan kaçak yapıların yıkımını gerçekleştirdi.


Dinek Mahallesi'nde hazineye ait parseldeki kaçak yapıya yıkım emrini veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Geçtiğimiz günlerde ekiplerimizce tespiti yapılan kanunsuz ve kaçak yapılar bugün yıkıldı. Ekiplerimiz aynı titizlikle çalışarak bu ve benzeri olaylarda anında müdahaleyle Alanya'da kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceğiz" dedi.

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