Alanya Belediyesinden kırsal bölgelere asfaltlama çalışması

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. Süleymanlar Mahallesinde 5 kilometre yolun asfaltını yapan ekipler, Dere Mahallesi Çukuryurt Mevkii'nde 4 kilometre yolu asfalta buluşturdu. Mahmutseydi Mahallesi'nde ise asfalt hazırlığı devam ediyor.

SIRADA MAHMUTSEYDİ VE BATI YAYLA YOLLARI VAR

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, devam eden asfaltlama çalışmalarıyla ilgili, " Kırsal ve yayla yollarımızda başlattığımız asfalt ve yol düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Halkımızın kaliteli ve güvenli yollarda ulaşım yapabilmeleri için ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Şu an Dere Çukuryurt'ta daha önce 4 kilometresini asfaltladığımız mahalle yolunun devamında 4 kilometre daha asfalt gerçekleştirdik. Ekiplerimiz Mahmutseydi ve Söbüçimen yayla yollarında ise çalışmalara kısa sürede başlayacaklar. Kısmet olursa önümüzdeki haftalarda batı yayla yollarımızı da konforlu hale getirmiş olacağız” dedi.