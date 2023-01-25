Alanya Belediyesinden kırsal yollarında yoğun mesai

Alanya Belediyesi merkez ve kırsal mahalle yollarında yoğun bir çalışma sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mahmutlar ve Kestel imar yolu açma çalışmalarına devam ederken İmamlı, Kargıcak, Uzunöz, Çamlıca, Fakırcalı ve Hacıkerimler Mahallesi'nde yol düzenleme, asfalt ve yol bakım çalışması yapıyor. Çalışma çerçevesinde Fakırcalı Mahallesi'nde İnasar yolu genişletilirken İmamlı Mahallesi'nde asfalt çalışması yapılıyor. Diğer yandan pek çok mahallede bozulan yolların altyapıları elden geçirilerek yeniden asfaltlanıyor.