Alanya Belediyesi'nden konteynerlere bakım

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde oluşturulan bir ekip her gün ilçenin dört bir tarafındaki çöp konteynerleri, tepegöz ve bayat ekmek toplama kumbaralarının tamir, bakım ve boyama işlemini yaparak konteynerleri yenilenmiş olarak hizmete sunuyor.Cadde ve sokaklardaki tüm çöp konteyner, tepegöz ve bayat ekmek kumbaraları tek tek elden geçirerek temizliklerini yaptıklarını kaydeden Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir, “Yoğun bir yaz sezonu öncesi merkezdeki cadde ve sokaklarda çöp konteyner, tepegöz ve bayat ekmek kumbaralarını hem görüntü, hem hijyen açısından kontrol edip tamir bakım ve boyama işlemini yapıp ömrünü tamamlayan kullanılamaz olanları da değişimini yapıyoruz” dedi. Yapılan yenileme işlemi ile özellikle yaz aylarında oluşan kötü kokuların, görüntü kirliliğinin önüne geçilerek haşere ve sineklerin oluşumunun engellenmesinin hedeflendiği bildirildi.