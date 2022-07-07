Alanya Belediyesinden “Kurban atıklarını poşetleyerek çöpe atalım” uyarısı

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, vatandaşların kurban atıklarını poşetleyerek çöp kutularına atmasını ya da Tosmur Atık Transfer Merkezi'ne getirmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Kurban Bayramı öncesi çalışmalarını sürdüren ve vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için çalışan Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kurban atıklarının pis görüntü ve koku oluşturmasını engellemek için harekete geçen ekipler, şehrin dört bir yanında çalışma yapacak. Kurban kesim alanlarında ve şahsi olarak kesim yapan vatandaşların atıklarını toplayacak olan ekipler, vatandaşlara da uyarılarda bulundular.

"Lütfen atıklarınızı doğaya atmayın"

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir konuyla ilgili bir açılma yaparak, “Kurban atıklarının önemli çevresel kirliliklere sebep olabiliyor. Bayram süresince 7-24 görev başında olacak ekiplerimize vatandaşlarımızın da yardımcı olmasını rica ediyoruz. Kurban atıkları muhakkak poşetlenerek çöp kutularına atılmalı. Kurban kesim yerleri ve vatandaşların şahsi kesim yaptıkları yerlerdeki atıkları poşetleyerek çöp kutularına atılmalı. Vatandaşlar ayrıca atıklarını Tosmur Mahallesi'nde jandarma üstünde Temizlik İşleri Atık Transfer Merkezimize getirebilirler” dedi.