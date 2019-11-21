Alanya Belediyesi'nden “Öfkem Kontrol Altında” semineri

Alanya Belediyesi'nin, personelin ve vatandaşların ufkunu genişletme, psikolojik alanda gelişim ve değişimini sağlama amacıyla belirli aralıklarla düzenlediği eğitim seminerleri sürüyor. Son olarak İzgören Akademi eğitmenlerinden Acun Erkuloğlu, “Öfkem Kontrol Altında” adlı seminerle Alanya Belediyesi Kültür Merkezi'nde Alanyalılarla buluştu.

Acun Erkuloğlu, konuşmasında sık sık iş ve özel yaşamda hiç umulmayan durumlarla karşılaşılabildiğinin altını çizdi. Erkuloğlu, “Bu deneyimleri yaşarken üstesinden gelmek, doğru kararlar alabilmek, haklıyken haksız duruma düşmemek ve yaşam içerisinde iletişime geçtiğimiz bireylerle doğru bağ kurabilmek için, bizi tehdit eden ve ruhsal yapımızı olumsuz etkileyen stres ve öfke ile başa çıkabilme becerisini geliştirmiş olmamız gerekiyor” dedi. Bizde var olan ama günlük yaşamın getirdiği yüklerden dolayı bastırdığımız başa çıkma ve öz denetim yollarına ilişkin bilgiler paylaşan Acun Erkuloğlu, bunların nasıl uygulayabileceği yönünde tavsiyelerini de paylaştı.

Eğitim seminerleri 11 Aralık 2019 Çarşamba günü Alanya Belediyesi Kültür Merkezi'nde Gaye Önsel'in vereceği “Kariyer Yolculuğu” adlı seminerle devam edecek. Seminere katılım ücretsiz olup, dileyen herkes katılabilir.