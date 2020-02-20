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Alanya Belediyesinden öğrencilere sıfır atık eğitimi

Alanya Belediyesi, ‘Daha Temiz Bir Alanya için Çalışıyoruz’ sloganıyla yürütülen sıfır atık projesi kapsamında okullarda eğitim seferberliğine devam ediyor.

Alanya Belediyesi, ‘Daha Temiz Bir Alanya için Çalışıyoruz' sloganıyla yürütülen sıfır atık projesi kapsamında okullarda eğitim seferberliğine devam ediyor.


Alanya Belediyesi, geleceğin güvence altına alınması ve daha temiz bir Alanya için uğraş verdiği sıfır atık projesinde gelecek nesillere sıfır atığın önemini aşılıyor. Yıl boyunca okullarda devam eden eğitimlerle binlerce çocuğa sıfır atık eğitimi verildi.


Alanya Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de desteğiyle 2019-2020 eğitim öğretim yılı içerisinde şu ana kadar 46 okulda toplam 8098 öğrenciye ‘sıfır atık' eğitimi verdi. Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir, sıfır atık projesinin önemine vurgu yaparken, “Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak amacımız Şehrimizdeki tüm okullarda ‘'sıfır atık'' projesinin önemini anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini hedef alan seviyelere göre eğitimler oluşturup onları bilgilendirmektir” dedi.

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