Alanya Belediyesi'nden yazarlık kursu seçmeleri

00'da Alanya Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılacak.

8-12 yaş grubunu kapsayan seçmelere katılmak isteyen çocuklar, velileriyle birlikte cumartesi günü Kültür Merkezi'ne doğrudan başvurabilece. Oyuncu ve yazar Nilbanu Engindeniz'in jüri başkanlığında yapılacak Yazarlık Kursu Seçmelerinin ardından, dereceye giren 10 çocuğa yüz yüze ve zoom'dan yazarlık eğitimi verilecek. “Gelin Hep Beraber Bir Kitap Yazalım” sloganıyla Nilbanu Engindeniz tarafından verilecek eğitim, 1 yıl sürecek.

Seçmeler, Covid-19 pandemi tedbirleri çerçevesinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek yapılacak.