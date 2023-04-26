Alanya Belediyesi'ne restorasyon ödülü

Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Proje Yarışmasında Alanya Belediyesi “Üst Yapı Çalışmaları” kategorisinde Ağaoğlu Hacı Mehmet Konağı Restorasyon Projesi ile ödüle layık görüldü.

Özgün projelerin tanıtılması, başarılı belediye başkanlarının teşvik edilmesi ve bu çalışmaların desteklenmesi amacıyla Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nın sonuçları açıklandı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in göreve gelmesiyle birlikte Alanya Belediyesi, Üst Yapı Çalışmaları kategorisinde Ağaoğlu Hacı Mehmet Konağı Restorasyon Projesi ile ikincilik ödülüne layık görüldü. Aynı proje geçtiğimiz yıl Tarihi Kentler Birliği tarafından Başarı Ödülü'ne layık görülmüştü.

“Çalışmalarımızın meyvesini topluyoruz”

Mimar Sinan Kongre Merkezinde düzenlenen ödül törenine Alanya Belediyesi adına Alanya Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Alaettinoğlu katıldı. Başkan Vekili Alaettinoğlu, “Belediyemiz ve Alanya'mız adına gururlu ve mutluyum. Yapımı 19. yüzyıla dayanan Kadıpaşa Mahallesi'ndeki, Ağaoğlu Hacı Mehmet Konağı, yangın ve çeşitli nedenlerden dolayı zarar görmüş ve kullanılamaz duruma gelmişti. Belediyemiz tarafından tekrar ayağa kaldırılarak kültürümüze kazandırıldı. Başkanımızın önderliğinde kentimize kazandırdığımız eserler ve devam eden çalışmalarımızın meyvesini topluyoruz. Bizleri ödüle layık gören Akdeniz Belediyeler Birliği'nin değerli jüri üyelerine şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Alanya Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Alaettinoğlu ödülü, Kepez Belediyesi ve Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Hakan Tütüncü'nün elinden aldı.

Üst Yapı Çalışmaları kategorisi

1. Antalya Büyükşehir Belediyesi (Doğu Garajı Kültür & Ticaret Merkezi ve Nekropolis Müzesi)

2. Alanya Belediyesi (Ağaoğlu Hacı Mehmet Konağı Restorasyon Projesi)

3. Seydişehir Belediyesi (Bahaddin Paslı Kültür ve Sanatevi Rekonstrüksiyon Projesi)