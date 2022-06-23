Alanya Belediyesi'ne TÜRÇEV'den mavi bayrak ödülü

Mavi Bayrak ödüllerinin 2022 yılı değerlendirmeleri sona erdi. Değerlendirme neticesinde Türkiye'deki mavi bayraklı plaj sayısı 531'e yükseldi. Bu çerçevede Antalya'da en çok mavi bayrağa sahip ikinci belediye olan Alanya Belediyesi, TÜRÇEV tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Seyrek Halk Plajı'nda düzenlenen Ulusal Mavi Bayrak Töreni'nde “En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme” ödülüne layık görüldü. Ödül törenine ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, TÜRÇEV Başkanı Abdülkadir Ateş, Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, ulusal jüri üyeleri, turizm, çevre bakanlığı temsilcileri, ödül alan belediyelerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye'de 6 belediye ödül aldı

Türkiye'de sadece 6 belediyenin ödüle layık görüldüğü yarışmada Alanya Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Şile Belediyesi ödül aldı.

“En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri” ödülü Alanya'nın

Törende Alanya Belediyesi adına ödülü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa, Kocaeli Vali Yardımcısı aynı zamanda eski Gazipaşa Kaymakamı İsmail Gültekin'in elinden aldı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya Belediyesi 74 tesis plajı, 6 halk plajı, 1 engelsiz plaj, 1 marina, 3 yat ve 1 turizm teknesi ile toplam 86 mavi bayrağa sahip şehrimiz Türkiye'deki 531 mavi bayrak sıralamasında 2. sırada yer almaktadır” dedi.

“Küçük yaşta eğitimle bilinçli nesiller yetiştirilmeli”

Çevrenin korunması anlamında en önemli faaliyetin küçük yaşlardan itibaren çevre eğitimi ile yetişen nesiller olduğunu vurgulayan Başkan Yücel, TÜRÇEV tarafında ödüle layık görülmekten memnuniyet duyduklarını ve emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini belirtti.