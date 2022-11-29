Alanya Belediyesi'ne Uluslararası Çevre Ödülü

Alanya Belediyesi'nin ‘Doğaya Sihirli Dokunuşlar Projesi' Uluslararası Koordinatör FEE tarafından en iyi çevre eğitim etkinlikleri ödülüne layık görüldü.

Her yıl Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından organize edilen belediye, yerel dernek ve turizm birliklerinde görevli Yerel Mavi Bayrak Sorumlularına yönelik düzenlenen seminer 23 - 25 Kasım tarihleri arasında Manavgat'ta gerçekleştirildi. Seminere Mavi Bayrak Programını destekleyen kurumların başında gelen pek çok bakanlık, üniversite ve turizm derneklerinin temsilcileri katıldı. Toplantıda, 10 kıyı ilindeki 39 belediye, 4 turizm birliği ve yerel derneği temsil eden 120 katılımcıya üç gün süren eğitimin sonunda ‘Yerel Mavi Bayrak Sorumlusu Eğitim Sertifikası' verildi. Alanya Belediyesi tarafından 2019 yılında hayata geçirilen “Doğaya Sihirli Dokunuşlar Projesi” Uluslararası Koordinatör FEE tarafından en iyi çevre eğitim etkinlikleri çerçevesinde uluslararası ödüle layık görüldü.