Alanya Belediyesi'nin asfalt çalışmaları Bektaş'ta sürüyor

Doğu ve batı mahallelerinin yanı sıra şehir merkezinde de yol çalışmalarını sürdüren Alanya Belediyesi ekipleri, Bektaş Mahallesi, Alibodalar Sokak'ta da asfalt çalışmalarına başladı.

“Sırada Yasirali, Sugözü, Hacımehmetli ve Tepe Mahallesi var”

Konu ile ilgili konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,“Alanya'da halkımızın ulaşım konforunu arttırmak amacıyla, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aralıksız olarak çalışmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda Bektaş Mahallesi'nden sonra genişletme çalışması yapılan Yasirali, Hacımehmetli, Sugözü ve Tepe Mahallesi'nde asfalt çalışmalarımız devam edecek. Yenilenen caddelerimiz ve asfaltlanan yollarımız halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.