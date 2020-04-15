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Alanya Belediyesinin asfaltlama çalışmaları

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Sugözü Mahallesinde 20 metrelik yolda serimi devam eden sıcak asfalt çalışmalarını inceledi.


Alanya Belediyesi bir yandan yeni tip korona virüs(Kovid-19) pandemine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürürken bir yandan da asli görevlerini planlanan takvime göre gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Sugözü Mahallesi Tepe Caddesi üzerinde programa alınan ve alt yapı çalışmalarının ardından yapımı hızla devam eden, sıcak asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi.


Yücel, cadde ve sokaklarda eskiyen ve yıpranan yollarda asfalt yenileme çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Programımıza aldığımız ve Tepe, Paşaköy ve kuzey mahallelerdeki vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı Sugözü Mahallemizdeki ana arterde, 2 kilometrelik sıcak asfalt serim çalışması gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlayarak yenilenen yolu, vatandaşlarımızın hizmetine tekrar sunacağız.”dedi.

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