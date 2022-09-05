Alanya Belediyesinin el sanatları kursu kayıtları başladı

Alanya Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliği ile 2022- 2023 Eğitim-Öğretim yılında açılacak Geleneksel El Sanatları ve Türk Süsleme Sanatı kurs başvurularının başladı. Birer kültürel miras olan el sanatların aslına uygun olarak öğretilip yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla Alanya Belediyesi tarafından açılan kurslara her yıl ilgi artıyor. Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde Alanya merkez ile doğu ve batı mahallelerde açılacak kurslara katılmak isteyen vatandaşlar başvurularını yapmaya başladı.

"15 farklı kurs açılıyor"

Bu yıl 15 farklı dalda kurs açacaklarını belirten Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nimet Hacıkura, " Vatandaşlarımızdan gelen talepleri değerlendirdik; bu dönem en çok talep edilen 15 dalda kurs açacağız. Giyim, mefruşat, ahşap boyama, çini, seramik, ipek kozası, iğne oyası,rölyef, el nakışı, makine nakışı, kumaş çiçek, Amigurimi, örgü, makrome ve resim dallarındaki kurslarımıza başvurular başladı. Başvurular eylül sonuna kadar devam edecek”dedi.

Ekim 2022 ve Haziran 2023 tarihleri arasını kapsayacak yeni dönem kurslarının, haziranda açılacak yıl sonu sergileri ile tamamlanacağı belirtildi.