Alanya Belediyesi'nin güneş santralleri turizme örnek oluyor

Türkiye Otel Satın Alma Müdürleri Eğitim Derneği (OSMED) tarafından Antalya'da düzenlenen Turizmde Enerji Verimliliği Kongresi, sektör yöneticileri ve öncü enerji firmalarının katılımı ile gerçekleşti.

Kongrede turizmde enerji verimliliği yöntem ve çözümlerinin, yenilenebilir enerji kaynaklarının performansının ve enerji uygulamalarının sunumlar ile aktarıldı. Antalya bölgesinde faaliyet gösteren 200 otelin teknik ve satın alma müdürleri Turizmde Enerji Verimliliği Konferansı için bir araya gelip, sektörün uzmanlarından bilgi aldılar. Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa, Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kullanımı başlığında Alanya Belediyesi Güneş Enerji Santrallerinin kurulum, işletim, yasal mevzuat ve performans bilgileri hakkında sunum gerçekleştirdi. Yapılan sunumda Sevda Çapa, küresel ısınmanın etkilerinin doğrudan yaşanmaya başlandığı günümüz dünyasında doğal kaynakların korunması ve enerji tasarrufunun yapılması amacı ile Alanya Belediyesi GES 2017 yılında faaliyete alındığını, 2019 yılında ilave tesis ve güçlendirme çalışmaları ile geliştirildiğini belirtti.

"Yeni Çatı GES projesi yolda"

GES ile yenilenebilir enerji kaynaklarının bilinirliğine olumlu katkılar sağlandığını ifade eden Sevda Çapa, “Güneş enerjisi santrallerinin sağladığı katma değer ve küresel ısınmayla mücadele çalışmaları çerçevesinde oluşan çevreci farkındalık her yaş grubundan vatandaşla teması sağlıyor. Tesis, üretimin yanında bir eğitim tesisi haline de geldi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in stratejik planı dahilinde önümüzdeki günlerde 1 adet Çatı GES uygulama örneği ile 4,5 Mw'lık yeni bir tesis daha yapılacak” dedi.