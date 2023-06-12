Alanya Belediyesi'nin “Her Kulaç Bir Hayat” projesi devam ediyor

Hem psiko-sosyal açıdan hem de fiziksel açıdan obezite ve benzeri sağlık problemlerine toplumun en yakın kesimi olan engelli bireylerin spor yaparak daha sağlıklı bir yaşam sürdürebilmelerini amaçlayan “Her Kulaç Bir Hayat Projesi ”devam ediyor.

Alanya Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan projenin tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, “Her Kulaç Bir Hayat Projemiz aralıksız olarak sürüyor. Engelli vatandaşlarımızın da yoğun ilgisi var. Şehrimizde yaşayan engelli vatandaşlarımızın her anlamda yanlarındayız. Spor konusunda da onlara pek çok aktivite sunuyoruz. Katılmak isteyene engelli bireylerimiz Engelli Koordinasyon Merkezi'mize başvurabilir veya iletişim numaralarımızdan bizimle irtibata geçebilirler” dedi.

Projeye büyük ilgi gösteren engelli vatandaşlar, kendilerine spor yapma imkanı veren ve böyle bir projeyi yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Alanya Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün öncülüğünde engelli vatandaşların yüzerek spor yapmaları amacıyla Olimpik Yüzme Havuzuna daha önce engelli havuzu asansörü kurulmuştu. ‘Her Kulaç, Bir Hayat' aktivitesi için Alanya Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzunun duş alanları, tuvaletleri engelli bireyler için revize edilerek, özel bir soyunma odası tasarlanmış ve engelli bireylerin havuzdan duş alanına geçerken kullanabilecekleri ıslak mekân tekerlekli sandalyeler temin edilmişti. Yapılan bu çalışmalar sonucu engelli bireyler düzenli olarak her hafta havuza götürülerek yüzme aktivitesi yapılmaya devam ediyor.