Alanya Belediyesi'nin kırsalda sağlık hizmetleri devam ediyor

Alanya Belediyesi'nin kırsalda yaşayan yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli hastaların sağlık hizmetlerinden faydalanabilmeleri amacıyla hayata geçirdiği Kırsalda Sağlık Hizmeti çalışmaları sürüyor.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in kırsalda yaşayan yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli vatandaşların sağlık hizmetlerinden tam anlamıyla faydalanmalarını sağlamak amacıyla “Sosyal Belediyecilik” misyonu ile hayata geçirdiği Kırsalda Sağlık Hizmeti Projesi devam ediyor. Belediye ekipleri proje çerçevesinde Bayırkozağacı'na giderek vatandaşlarla buluştu. Doktor, hemşire, hasta bakıcı, fizyoterapist ve berberden oluşan evde sağlık ekibi, vatandaşların genel muayenelerini, tansiyon ve şeker ölçümlerini yapıp, tıbbi ilaç desteğinde de bulundu. Sağlık ekibine Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel ve Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan eşlik etti.

“Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız”

Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel yaptığı açıklamada; “Sosyal ve üretken belediyecilik anlayışıyla 2016 yılında başladığımız kırsalda sağlık taraması hizmetimizi devam ettirmekteyiz. Bugüne kadar 4 bin 730 hastamıza yerinde hizmet ettik. Özellikle bakıma muhtaç yaşlı vatandaşlarımıza öncelik gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın sağlık şikayetlerine göre yatak, tekerlekli sandalye, ilaç gibi yardımlarda bulunuyoruz. Bütün hizmetlerimizde vatandaşlarımızın yanındayız. Sadece altyapı, yol vb. yatırımlar yapmıyoruz. Bunun yanında sosyal belediyecilik anlayışıyla da Alanya'mızın her köşesinde hizmetlerimizi sürdürüyoruz” dedi.

“Bayırkozağacı böyle bir hizmet görmedi”

Bayırkozağacı Muhtarı Ahmet Yazar yaptığı açıklamada mahallesinin her talebinin karşılandığını vurgulayarak şunları söyledi; “Öncelikle Sayın Adem Başkanıma çok teşekkür ederim. Mahallemizde yaşlı nüfusumuz fazla. Doktorumuz, muayenesini yaparken berberimiz ihtiyacı olan yaşlılarımızın saç sakal tıraşını yaptı. Benim mahallemde böyle bir hizmet görülmedi. Halkımız çok memnun. Başkanımız mahallemize verilen bütün sözlerini tuttu. Mahallemize ulaşımda 13.5 kilometrelik yolu 3.5 kilometreye düşürdü. 25 mikser beton ihtiyacımızı karşıladı. Yaylamıza 70 tonluk su deposu yaparak su ihtiyacımızı giderdi. Kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Allah başımızdan eksik etmesin.”

68 kırsal mahallede 4 bin 730 hastaya ulaşıldı

Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü sağlık ekipleri, Salı ve Perşembe günleri kırsal mahallelerdeki yaşlı ve yatağa bağımlı hastaların 2016 yılından bu yana sağlık taramalarını yaparak, ilaç tedariklerini sağlıyor. Her yıl düzenli olarak 68 kırsal mahalleye gidilirken bugüne kadar toplam 4 bin 730 hastanın muayeneleri doktor, hemşire ve ilgili sağlık personelince yapılarak ihtiyaç doğrultusunda ve doktor önerisiyle hastaların ilaçları elden ve yerinde hizmet gereği tedarik edildi.

Alanya Belediyesi ekipleri ayrıca toplam 1511 hastanın ambulansla nakil işlemini gerçekleştirdi.