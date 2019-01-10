Alanya Belediyesi'nin Muz Lifi Projesi tescillendi

Alanya Belediyesi'nin geri dönüşüm projelerinden biri olan “Muz Lifi Projesi” Türk Patent ve Marka Kurumu (TPMK) tarafından tescillendi.

Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 2015 yılında “Muzdan Sanata Hayalden Tasarıma” sloganıyla başlatılan “Muz Lifi Projesi” TPMK tarafından, Alanya Belediyesi adına tescil edilerek koruma altına alındı. Daha önce hanımlara yönelik tasarlanan, günlük ayakkabı ve terlikle kendini gösteren muz lifi, artık “Muz Pabucu” markası ile üretilecek yeni tasarımlarla en kısa zamanda mağazalardaki yerini alacak.

Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nimet Hacıkura, “Belediyemiz tarafından bir süredir Alanya'ya ait ürünlerin tescillenmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Patent/ Faydalı Model, Marka Tescili ve Endüstriyel Tasarım Tescili çalışmaları yapılıyordu. Bu çalışmaların bir kısmı tamamlanmış, bir kısmı ise halen devam etmektedir. Muz lifi-ipek iplik ve Muz lifi-pamuk ipliği kullanılarak geleneksel yöntemlerle dokunan kumaşların tasarım tescili alınmış ve bu kumaşlardan üretilen ayakkabının “Muz Pabucu” ismi ile Marka Tescili ve Endüstriyel Tasarım Tescili TPMK tarafından belediyemiz adına yapılmıştır” dedi.

“Alanya'nın artık muz lifinden yerel bir kumaşı var”

Muz lifi / ipek iplik ve Muz lifi/pamuk ipliği kullanılarak geleneksel yöntemlerle dokunan kumaşların tasarımının da tescillendiğini vurgulayan Hacıkura, bu kumaşlardan üretilen ayakkabı, giyim, hediyelik ve aksesuar gibi eşyaların Alanya'nın tanıtımında kullanıldığını söyledi. Hacıkura, “Artık muz lifinden yerel bir kumaşımız var. Bu kumaş için Marka Tescili ve Endüstriyel Tasarım Tescili'ni almış olmamız da bize ayrı bir heyecan verdi” şeklinde konuştu.

“Muz lifi projesi büyümeye devam ediyor”

Muz Lifi Projesi'nin büyümeye devam ettiğini söyleyen Nimet Hacıkura, “2015 yılında başlattığımız proje hızla büyümeye devam ediyor. Kurduğumuz atölyelerde ev hanımları tarafından hediyelik eşyalar üretilmeye başlandı; ardından da muz lifinden kumaş üretildi. Bu kumaşlardan üretilen 3 elbise, Türkiye'nin ünlü Modacısı Vural Gökçaylı'nın Bedesten 'de gerçekleştirdiği ‘Anadolu Medeniyetlerinden İzler' koleksiyonuna dâhil edilerek defilede tanıtıldı. 2015 yılında düzenlenen ‘1. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda ‘Çevre Koruma ve Geliştirme' kategorisinde ‘Muz Lifi Projesi', ‘İyi Yönetim ve Kurumsal Gelişim' ikincilik ödülü aldı. Dünyanın en büyük turizm fuarı ITB Berlin Uluslararası Turizm Borsası Fuarı'nda kurulan geleneksel dokuma tezgâhı ve bu tezgâhta dokunan kumaştan üretilen ürünler tüm dünyaya tanıtıldı. Bunun yanısıra birçok üniversite ve firma ile iletişime geçilerek muz lifini endüstriyel boyuta kavuşturmak için çeşitli adımlar atıldı. Yine, muz hasadından ortaya çıkan atıkların hem bu proje kapsamında kullanılması hem de tarım ve hayvancılık alanında gübre ve yem olarak değerlendirilebilmesi için geçtiğimiz günlerde Uğrak Mahallesi'nde, Tarım Bakanlığı desteği ve Alanya Belediyesi'nin katkılarıyla bir fabrika da kuruldu” dedi.