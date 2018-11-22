Alanya Belediyesi'nin Teleferik ve GES projeleri ödüllendirildi

Alanya Belediyesi'nin Teleferik ve Güneş Enerji Santrali (GES) projeleri, Akdeniz Belediyecilik Projesi Yarışması'nda 1. ve 2. oldu.

Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması sonuçları Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde yapılan törende açıklandı. Birliğe üye belediyelerin örgün projelerinin desteklenmesi, tanıtılması ve başarılı belediye başkanlarının teşvik edilmesi amacıyla gerçekleştirilen yarışmaya 24 farklı belediyeden 83 proje katıldı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in Teleferik ve Güneş Enerji Santrali projesi, Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda ödüle layık görüldü. Teleferik projesi Altyapı Kategorisi'nde birincilik, Güneş Enerji Santrali projesi ise Çevre Koruma, Peyzaj, Planlama, Tasarım ve Uygulama Kategorisi'nde ikincilik kazandı.

Yücel: “Bu gurur Alanyamızın”

Alanya Belediyesi'nin ödüllerini, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel aldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in elinden ödülleri alan Yücel, “Alanya Belediyesi olarak, kültürel varlıklar ve sosyal projelerde olduğu gibi insan odaklı çalışmak zorundayız. Teleferik projemiz 37 yıllık bir hayaldi. Bu rüyamız 2014 yılında seçim vaatlerimizde olmayan bir projeydi. Ancak var gücümüzle çalışarak bu rüyayı kısa bir sürede gerçekleştirdik ve Alanya Kalemizi hem koruduk hem de ziyaretçi sayısını kat ve kat arttırdık. Bu değerli ödüllerin Alanyamıza ve Belediyemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.