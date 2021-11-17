Alanya Belediyesi'nin ücretsiz sağlık taraması tekrar başladı

Sağlık ekipleri, pandemi nedeniyle ara verilen hizmete, yangından zarar gören Güzelbağ Mahallesi'nden tekrar başladı.

Ekipler, pandeminin ardından sağlık taramasına geçen yaz yaşanan orman yangınlarında zarar gören Güzelbağ Mahallesi'nden başladı. Alanya Belediyesi tarafından verilen sağlık taraması hizmetine Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan ve Güzelbağ Mahalle Muhtarı Şeyh Ali Atik de katıldı.

“Babamın rahatsızlığı var”

Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı alanında uzman sağlık ekipleri, Güzelbağ Mahallesi'nde bulunan yaşlı hastaları evlerinde ziyaret ederek, sağlık taramasını gerçekleştirdi. Mahalle sakini Mehmet Sucu yaptığı açıklamada, “Bugün Alanya Belediyesi'nin ücretsiz sağlık hizmetinden faydalandık. Babamın rahatsızlığı var. Ekipler evde özenle hem babamı hem de annemi muayene etti” dedi.

Güzelbağ Mahalle Muhtarı Şeyh Ali Atik, “Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel'in girişimleriyle başlatılan sağlık taraması hizmeti bugün mahallemizde gerçekleştirildi. Başkan Yardımcımız ve sağlık ekiplerini mahallemizde ağırladık. Ayakta olanları çarşı meydanımızda, hasta, yatalak ve yaşlı olanları ise birebir evlerine giderek muayene ettiler” diye konuştu.

“Hizmet ve ziyaretlerimiz devam edecek”

Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, programın ardından yaptığı açıklamada, “Alanya Belediyesi olarak kırsal mahallelerimizde daha önce yaptığımız ancak pandemi nedeniyle ara verdiğimiz hizmetimize, Güzelbağ Mahallemizden tekrar başladık. Köy meydanında ve evlerde doktorumuz ve uzman sağlık ekiplerimiz vatandaşlarımızı muayene ettiler. Verilen hizmetten vatandaşlarımız gayet mutluydu. Hizmetlerimize ve ziyaretlerimize devam edeceğiz” şeklinde konuştu.