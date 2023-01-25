Alanya Belediyesi'nin yeni yıldaki ilk sünnet organizasyonu başladı

Alanya Belediyesi'nin Tevfik Hoca Evi Polikliniği'nde düzenlediği ücretsiz sünnet hizmetleri çerçevesinde bu yılın ilk organizasyonda 100 çocuk sünnet ediliyor.

Alanya Belediyesi'nin geleneksel olarak gerçekleştirdiği sünnet organizasyonları, Tevfik Hoca Evi Polikliniği'nde yapılmaya devam ediyor. Alanya Belediyesi sağlık ekipleri ve uzman personel tarafından hijyenik bir ortamda yapılan programda 100 çocuk sünnet edilirken geçtiğimiz yıl toplam 400'ün üzerinde çocuk bu hizmetten faydalanmıştı. Tevfik Hoca Evi Polikliniği'nde düzenlenen organizasyona Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan, sünnet olacak çocuklar ve aileleri katıldı. Organizasyon dua ile başladı.

Alanya Belediyesi Tevfik Hoca Evi Polikliniği'nde düzenlenen organizasyona katılan Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, çocukların kirveliğini yaparken ailelerin bu mutlu gününe ortak oldu. Başkan Yücel, sünnet olan çocuklara oyuncak araba, sünnet kıyafetli ve çerçeveli hatıra fotoğrafı hediye etti. Çocukları steril ortamda sünnet ettirdiklerini ifade eden Başkan Yücel, “Üretken ve Sosyal Belediyecilik anlayışıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da müracaat eden ailelerimizin çocuklarını steril bir ortamda sünnet ettiriyoruz. Yılın ilk organizasyonunda 100 çocuğumuz bu hizmetimizden faydalanacak. Başvurular neticesinde yoğunluk oluşmaması adına kısmi kısmi sünnetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bütün çocuklarımıza ve ailelerini hayırlı olmasını temenni ediyor, sağlıklı bir yaşam diliyorum” dedi.