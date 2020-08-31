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Alanya Çamlıca yolu asfalta hazırlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’nın yüzölçümü bakımından en büyük mahallesi olan Çamlıca Mahallesi yolunun 14 kilometrelik kısmını asfalta hazırlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'nın yüzölçümü bakımından en büyük mahallesi olan Çamlıca Mahallesi yolunun 14 kilometrelik kısmını asfalta hazırlıyor.


Alanya'nın Çamlıca Mahallesi'nde ASAT Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen içme suyu ana irsale hattı çalışmasının asfalt hazırlıklarına başlandı. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, çalışmalar nedeniyle deforme olan mahallenin 14 kilometrelik yolunu yeniliyor. Ekipler, yolda stabilize çalışması gerçekleştiriyor. Stabilize çalışmasının tamamlanmasının ardından Çamlıca yolu asfaltla kaplanacak.

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