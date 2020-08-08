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Alanya Çamlıca yolu asfaltlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerde asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Kırsal alan ekipleri, Alanya'nın Demirtaş vadisinde bulunan Çamlıca Mahallesi'nin 4,5 kilometrelik yolunu asfaltlandı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilkbaharda alt yapı ve stabilize çalışmalarını gerçekleştirdiği Alanya'nın Çamlıca Mahallesi'nde asfalt çalışmalarına başladı. İki günde tamamlanacak olan asfalt çalışmalarının ardından bölge sakinleri daha konforlu bir ulaşım imkanına sahip olacak.

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