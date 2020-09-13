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Alanya Çamlıca yolu asfaltlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya ilçesinde 14 kilometrelik Çamlıca Mahallesi yolunu asfaltlıyor.


Antalya Büyükşehir Belediyesi vatandaşların rahat ve konforlu ulaşımı için merkezde ve kırsalda çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Alanya'nın Çamlıca Mahallesi yolunda asfalt çalışması başlatıldı. ASAT Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen alt yapı yatırımlarından dolayı bozulan Alanya Çamlıca Mahalle yolunda, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı alt yapı ekipleri, asfalt hazırlık çalışmalarını tamamladı. Ekipler hız kesmeden 14 kilometre uzunluğundaki yolda sathi kaplama asfalt çalışmalarına başladı. Asfalt çalışmalarının ardından Çamlıca Mahallesi yolu daha modern ve güvenli hale gelecek.

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