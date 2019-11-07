İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alanya Cikcilli Mezarlığı'nın su sorununu çözüldü

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Alanya’nın en büyük mezarlığı olan Cikcilli Mezarlığı’nda hat yetersizliği nedeniyle yaşanan içme suyu sorununu yeni hat döşeyerek ortadan kaldırdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Alanya'nın en büyük mezarlığı olan Cikcilli Mezarlığı'nda hat yetersizliği nedeniyle yaşanan içme suyu sorununu yeni hat döşeyerek ortadan kaldırdı.


Alanya'daki merkez mahallelere hizmet veren Cikcilli Mezarlığı'nda boruların küçük olması nedeniyle gelen tazyikli suyla birlikte sürekli arızalara yol açıyor, mezarlığa gelen vatandaşlar mağdur oluyordu. Alanya ASAT Şube Müdürlüğü içme suyu ekipleri, mahalleye su dağıtan ana depodan mezarlığa daha kaliteli ve büyük ebatlı borularla su getirmek için çalışmalara başladı. Yaklaşık 1 km uzunluğundaki hattı imalat çalışmaları devam ederken, Cikcilli Mahalle Muhtarı Selim Şanlı, “Yıllardır süregelen içme suyu sorunumuzu çözen Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.