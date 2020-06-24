İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Emre, Ankara'ya atandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaklaşık 3 yıldır görev yapan Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre son Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Ankara Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak atandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaklaşık 3 yıldır görev yapan Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre son Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Ankara Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak atandı.


Yaklaşık 3 yıl önce Alanya'da göreve başlayarak başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, son Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Ankara Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak atandı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı görevine ise Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin tayin edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.