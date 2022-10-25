Alanya Cumhuriyetin 99. yılını fener alayı ve konserlerle kutlayacak

Alanya Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı muhteşem etkinliklerle kutlayacak. Alanya Belediyesi ve Kent Konseyi iş birliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde fener alayı yürüyüşü gerçekleştirilecek ardından ünlü sanatçılar Ozan Doğulu ve Altay vatandaşlara unutulmaz bir konser verecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Alanya'da da büyük bir coşku ile kutlanacak. Cumhuriyetin 99. yılı olması nedeniyle Alanya Belediyesi vatandaşlara muhteşem bir program hazırladı. Etkinlikler, 29 Ekim Cumartesi günü saat 18:30'da Atatürk Anıtı önündeki buluşma ile başlayacak. Alanya Kent Konseyi'nin de desteği ile Atatürk Anıtı'ndan Fener Alayı Yürüyüşü başlayacak ve Alanya Belediye Binası arkasındaki konser alanına kadar sürecek. Bayraklar ve fenerlerle yapılacak yürüyüş ile cumhuriyet coşkusu doyasıya yaşanacak.

Muhteşem konserler Alanya halkı ile buluşacak

Fener Alayı Yürüyüşünün ardından Alanya Belediye binası arkasında Alanya Belediyesi'nin düzenlediği kutlama programı başlayacak. Daha sonra ise sahneye Ozan Doğulu çıkacak. Saat 21:30'da ise pop dünyasının yıldız isimlerinden Altay sahne alacak.

Başkan Yücel'den davet

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, hem fener alayı yürüyüşü hem kutlama programı hem de konserlerle oldukça renkli geçeceğini belirterek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programlarına tüm vatandaşlar davet etti.