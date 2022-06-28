Alanya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi enerjisini güneşten alacak

Yenilenebilir enerji kaynaklarının her geçen gün artan önemiyle birlikte Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi tasarruf ve gelir getirici programları uygulamaya aldı. Başhekim Vekili Uzm. Dr. Alper Öztürk ve yönetim ekibi Tasarruf ve Gelir Arttırıcı Programlar dâhilinde hastanenin otopark, teras ve çatı katında boş alanlara GES kurulması için kararı aldı. Firma Yetkilisi Ali Ataç, Elektrik Mühendisi Füsun Özer'inde katıldığı toplantıda; mimari elektrik ve mekanik röleveler hakkında bilgi verildi, projenin içeriği konuşuldu. Toplantı hakkında bilgi veren Başhekim Vekili Alper Öztürk;” Hastane olarak kendi elektriğimizin büyük bir kısmını kendimiz üretmeyi planlıyoruz. Konuyla ilgili olarak da projelerimizi hazırladık ve yetkili firma ile görüşerek ihale sürecine gidecek imzaları attık. Hastanemizin otopark, teras ve çatılarında boş alanlara kurulması planlanan Güneş Enerji Santralleri Sistemi ile yani merkezi otomasyon sayesinde hastane olarak elektrik, soğutma ve ısıtmada büyük bir tasarruf sağlayacağız. Güneş sahasından elde ettiğimiz enerjiyi hastanemizin ısıtma, soğutma ve elektrik üretimini kendimiz sağlayabileceğiz. Sağlık tesislerimizden yaptığımız tasarrufları da asli görevimiz olan sağlık alanlarına aktarım yapılacaktır” dedi.