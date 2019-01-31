Alanya EMITT' te

Alanya, İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde 23. kez kapılarını açan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) 63 metrekarelik özel hazırlanmış stant ile 3 numaralı salonda tanıtılıyor. B220 numaralı stantta yapılan Alanya tanıtımı ve etkinlikleri ziyaretçiler büyük ilgi gösteriyor Alanya Belediye Başkanı ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı Adem Murat Yücel ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, tanıtım çalışmalarına birebir olarak katıldı. Alanya'ya özel ilgi gösteren Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar ise Alanya'nın her platformda özveriyle çalıştığını söyledi. Anadolu Jet Genel Müdürü Şamil Karakaş ile Alanya standında yapılan görüşmede uçuş saatleri hakkında Alanya'nın hassasiyeti iletildi.

106 ülkeden katılım

Fuarı değerlendiren ALTİD Başkanı Burhan Sili, Alanya'yı en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediklerini belirterek, “Bu sene 23'üncüsü yapılan fuarda her yıl olduğu gibi yine yerimizi aldık. EMITT'in Türkiye özelinde ve dünya genelinde çok önemli bir yeri var. Doğu, batı, kuzey ve güney tüm noktaları birleştiren ülkemizin fuar anlamında da birleştirici güç olması söz konusu. Bu anlamda yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı pazarlardan temsilcilerin bulunduğu fuarda Alanya olarak yer almak çok önemli. Geçtiğimiz yıl 106 ülkeden binin üzerinde katılımcının olduğu, 55 binden fazla misafirin ziyaret ettiği bu fuar için 60 bin kişi hedefleniyor. Yine binin üzerinde kurumsal katılım söz konusu. Alanya'mız için özellikle iç pazar son derece önemli. Yurt içinde yaşayan vatandaşların bölgemize gelmeleri için de çaba gösteriyoruz” dedi.

Alanya'da herkes turizmden ekmek yiyor

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise, ''Biliyorsunuz ki fuar denince akla ilk olarak EMITT geliyor. Dünyadaki ilk 4 turizm fuarından biri. Bu fuarın Alanya için turistik, sosyal ve kültürel açıdan ne anlam ifade ettiğini biliyor ve 23 yıldır bu fuarda yerimizi alıyoruz. Çünkü Alanya'da herkes turizmden direkt veya dolaylı bir şekilde ekmek yiyor. Bu yüzden Alanya'daki huzur, refah ve konforun oluşması için ekonomide de üst seviyelere çıkmak gerekiyor" dedi. 3 Şubat günü sona erecek ve toplamda 4 gün sürecek olan fuarın ilk 2 günü profesyonellere, son 2 günü ise halka açık olacak.