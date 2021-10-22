Alanya, Enerji Kentleri Birliği'nin üyesi oldu

Alanya Belediyesi'nin Enerji Kentleri Birliği'ne üyelik başvurusu onaylanırken Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, birliğin Denizli'de düzenlediği Yenilenebilir Enerji Politikaları ve Belediyeler adlı paneline katıldı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ekibiyle birlikte sıfır atık, güneş enerjisi ve yenilebilir enerji kaynaklarını kullanma ve geliştirme çalışmalarına ışık tutacak ve işbirliği sağlayacak olan Enerji Kentleri Birliği'ne üye oldu. Birliğin Denizli'de gerçekleştirilen Meclis toplantısına katılan Başkan Yücel, “Yenilenebilir Enerji Politikaları ve Belediyeler” adlı panele katılarak Alanya Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgilendirme konuşması gerçekleştirdi. Toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Birlik Başkanı Osman Zolan ile yaklaşık 200 üye büyükşehir ve ilçe belediyelerinin temsilcileri katıldı.

“Alanya Belediyesi'nin üyeliği onaylandı”

Alanya Belediyesi'nin yenilenebilir enerji kaynakları potansiyellerinin araştırılması ve enerji verimliliği konularında Enerji Kentleri Birliği'ne üyelik süreci tamamlanarak Denizli'de düzenlenen Birlik Olağan Meclisi'nde Alanya Belediyesi birlik üyeliği resmen onaylandı.

“GES ve sıfır atık projelerimiz çalışmalarımızın en büyük örneği”

Denizli'de düzenlenen Yenilenebilir Enerji Politikaları ve Belediyeler panelinde bir konuşma yapan Başkan Yücel, “Bu bağlamda Alanya Belediyesi Güneş Enerjisi Santralleri Projeleri ile küresel ısınmanın etkilerinin doğrudan yaşanmaya başladığı günümüz dünyasında doğal kaynakların korunması ve enerji tasarrufunun yapılması ortak amacından yola çıkılarak yenilenebilir enerji kaynaklarının daha etkin bir şekilde kullanılması hedefledik. Gerçekleştirilen fizibilite çalışmaları neticesinde GES 1, GES 2, GES 3 ve GES 4 Lisanssız Elektrik Üretimi Santrali Projeleri hayata geçirdik. 2021 yılı Eylül ayı itibariyle toplam 22.461.075,09 kWh elektrik enerjisi karşılığında CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş.' ye 18.561.679,51 TL değerinde gelir faturası kesilmiştir” dedi.

“Enerji Kentleri Birliği'nin üyesi olmaktan büyük memnuniyet duyduk”

Alanya Belediyesi olarak Enerji Kentleri Birliği'ne üye olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, “Tüm bu çalışmaların Alanya adına doğru hedefler taşıması ve günümüz kıt enerji kaynaklarının doğru kullanılması ve doğal enerji kaynaklarının kullanım potansiyelinin araştırılması amacıyla vizyoner bir bakış açısıyla ulusal / uluslararası birlik / dernek / Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği yapılmasının yerinde bir uygulama olacağı kanaati oluşmuştur” ifadelerini kullandı.