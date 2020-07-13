Alanya Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi çöp kabulüne başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Alanya Entegre Katı Atık Değerlendirme Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisinde çöp kabulüne başlandı. Yüzde 85'i tamamlanan tesiste Eylül ayından itibaren enerji üretimine başlanacak.

Antalya'nın turizm ilçesi Alanya'nın Türkler Mahallesi'nde yapılan Alanya Entegre Katı Atık Değerlendirme Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisinde 13 Temmuz 2020 tarihi itibari ile çöp kabulüne başlandı. Tesisin hizmete alınması dolayısıyla sade bir tören düzenlendi. Törene Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı İnanç Argun, ITC Firması ortaklarından Hayati Özener ve personel katıldı. Tırlar ve kamyonlarla getirilen çöpler önce kantardan geçti ardından lot alanına dökülmeye başlandı.

Mustafa Gürbüz, “Daha önce temeli atılan Katı Atık Tesisinde çalışmalar Başkan Böcek'in talimatları ile hızlandırıldı. Katı Atık Entegre Tesisimizin birinci lotu hazırlanarak çöp alımına başlandı. Yüzde 85 seviyelerinde inşaatlarıyla tüm üniteleriyle tamamlanmış durumda. Eylül ayı sonları itibari ile de tesisimiz elektrik üretimine geçmiş olacak. Alanya'mız sağlıklı temiz bir kent haline gelmiş olacak. Tesis Alanya'mıza ve Antalya'mıza hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

“Projeyi ancak hayata geçirebildik"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de “1990'lı yıllardan bu yana düşünülen projeyi ancak hayata geçirebildik. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek proje ile daha temiz ve güzel bir Alanya için katkı sağladı. Projenin hayata geçirilmesinden bugüne kadar katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

5 ilçeye hizmet verecek

Konuşmaların ardından dua edildi ve kurban kesiminin ardından tesise çöp kabulüne başlandı.

Büyükşehir belediyesinin, Alanya Entegre Katı Atık Değerlendirme Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi yaklaşık 70 milyon TL'ye mal olacak. Tesiste sadece Alanya'nın değil, Gazipaşa, Akseki, İbradı, Gündoğmuş ilçelerinin evsel katı atıklarının bertarafı da gerçekleştirilecek.

4 ana bölümden oluşuyor

Alanya Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi Projesi kapsamında; günlük bin ton çöp kapasiteli mekanik ayırma tesisi, 420 ton kapasiteli biyometanizasyon tesisi, 4 megavat güce sahip enerji üretim tesisi, 200 ton kapasiteli kompost tesisi, 10 ton kapasiteli tıbbi atık sterilizasyon tesisleri kurulacak. Alanya'nın çöp sorununu ortadan kaldıracak tesis çöpten enerji de üretecek.

Modern teknoloji

Atıklar sahaya kabul edildikten sonra mekanik ayırma tesisine yönlendirilecek. Ayrıştırmaya tabi tutulan atıklar cinslerine göre geri kazanılabilir atıklar, biyobozunur atıklar ve bakiye olarak ayrılacak. Biyobozunur atıklar enerji üretimi için biyometanizasyon tesisine, geri kazanılabilir atıklar ise geri dönüşüm firmalarına yönlendirilecek. Tıbbi atıklar da sterilizasyon işlemi sonrasında düzenli depolama alanına yönlendirilecek.