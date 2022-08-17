Alanya Fahri Gürses Etüt ve Destek Eğitim Kursu öğrencilerinden büyük başarı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in hayata geçirdiği Fahri Gürses Etüt ve Desteği Eğitim Kursu öğrencilerinin tamamı YKS sonrası yaptıkları tercihlere yerleşti ve yüzde 100 başarı oranı yakaladı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in başta ihtiyaç sahipleri ile şehit ve gazi çocukları olmak üzere öğrenciler için hayata geçirdiği Fahri Gürses Etüt ve Destek Eğitim Kursu büyük bir başarıya imza attı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girerek tercih yapan öğrencilerin tamamı üniversitelere yerleşti. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve hayırsever Ahmet Gürses büyük bir başarı yakalayan öğrenciler ve velileri ile bir araya geldi.

Öğrencilere hitap eden Başkan Yücel, yerel yöneticilikte hayatında yaptığı hizmetlerden en güzelinin eğitim olduğunun altını çizerek, "Her şeyin eğitimle çözülebileceğinden dolayı önce eğitim demişizdir. Geldiğimiz günden beri, okullar yaptıran, yurtlar yaptıran, kreşler yaptıran, etüt merkezi yaptıran hatta tüm kültür müdürlüklerimizde ve düğün salonlarımızda bile bölgesel olarak kütüphaneler yaptıran bir anlayışla çalıştık. Buralardaki okulların fiziki durumları ile ilgili her şeyin çözümü noktasında milli eğitimle, kamu kurum ve kuruluşları ile el birliği yapıp bu iş bizim işimiz değil demeden gençliğe çok önem verdik. Biz ne kadar da alt yapısını üst yapısını, sosyal donatı alanlarını en güzelini yapsak, altından bile kaplasak biz bu şehri ihya etmeye çalışırken, gelecek nesli ihya edemezsek bir gün bu nesil bizim ihya ettiğimiz şehri bertaraf edecektir. Bu yüzden eğitime çok destek veriyoruz” dedi.

"Eğitime desteğimiz artarak devam edecek"

Batı bölgesine bir etüt merkezi daha inşa edeceklerini ifade eden Yücel, “Gelecek yıl inşallah bu performansın 3-4 katını bekliyorum. Her şey sizin gönlünüzdeki gibi olsun. Bugün mezun olan tüm arkadaşlarımızın hepsini canı gönülden tebrik ediyorum. Üniversiteyi kazanan öğrencilere verilen desteklerimiz artarak devam edecek. Üniversiteye giden öğrencilerimize ilk yılında kimliğine, maddi durumuna bakmadan sadece teşvik amaçlı burs verdik ve vermeye de devam edeceğiz. Ayrıca özel bir durumu olan tüm çocuklarımıza da sosyal yardım işlerinden gerekli desteği vereceğiz. Çünkü eğitime yapılan yatırım hiçbir zaman zarar getirmeyecek ve kazanan milletimiz, ülkemiz olacaktır. Şu anda 8. okulumuzun son rötuşlarını yapıyoruz ve 9. okulumuza başlayacağız”diye konuştu.

"Destekçileri olacağız"

Hayırsever Ahmet Gürses ise, "Buradaki öğrencilerimize ve bundan sonrada gelecek arkadaşlarımıza gerek şahsım, gerek ailemiz ve gerekse de şirketimiz olarak arkalarında olacağız. Bu arkadaşlardan dileğim de buradaki pozisyonlarını unutmasınlar. Vatanlarına, milletlerine, dinlerine ve ailelerine faydalı insanlar olsunlar istiyoruz” dedi.

Başarılı öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından, tüm öğretmenler, öğrenciler ve velilere aşure ikram edildi.