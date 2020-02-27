İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alanya, folklor müsabakalarında 4 okulla temsil edilecek

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ve beraberindeki heyet Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili’yi yapılan sportif ve kültürel çalışmalarla ilgili ziyaret etti.

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ve beraberindeki heyet Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili'yi yapılan sportif ve kültürel çalışmalarla ilgili ziyaret etti.


Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Hacıkura İlkokulu, Parlayüksel İlkokulu, Barbaros Azakoğlu Ortaokulu ve Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi folklor ekipleri Antalya'da düzenlenecek olan okul sporları halk oyunları müsabakalarında Alanya'yı temsil edecek. Organizasyonla ilgili Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili'yi ziyaret eden Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ve beraberindeki heyet yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Ziyarette Alanya okullarının son 5 yılda halk oyunları alanında önemli başarılara imza attığı bu başarıda Alanya Belediyesi, ALTİD ve okul aile birliklerinin maddi ve manevi önemli destekler sağladıkları ve bu sayede başarıların arttığı dile getirildi.


Yapılan çalışmalara her yıl olduğu gibi bu yıl da destek vereceklerini söyleyen ALTİD Başkanı Burhan Sili, “Çocuklarımıza daha güçlü bir gelecek bırakabilmenin çabası içinde olmalıyız ve bunun yanında onlara deneyim fırsatı ve imkan vermeyi de unutmamalıyız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.