Alanya Gazeteciler Cemiyeti resmen AGF'de

Antalya temasları kapsamında ilk olarak Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ni (AGC) ziyaret eden Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) yönetimi , burada Akdeniz Gazeteciler Federasyonu (AGF) yönetimi ile de toplantı yaptı.

Başkan Gaye Coşkun ve yönetim kurulu üyeleri, Antalya Gazeteciler Cemiyeti ve Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mevlüt Yeni'ye Alanya Gazeteciler Cemiyeti yönetimi tarafından alınan AGF'ye üyelik kararını takdim etti. Coşkun, "Alanya Gazeteciler Cemiyeti Genel Kurulu'nun verdiği yetki ile yönetim kurulumuz bölge federasyonu olan AGF'ye katılma kararı aldı. Birlikte dayanışma içinde, bölgemizde medya sorunlarına yönelik çalışmalar yapacağımız inancındayız" dedi.

AGF'ye üyelik dilekçesini verdiler

AGF Başkanı Yeni ise, bölgede güç birliği oluşturmaktan, Alanya Cemiyeti ile dayanışma içinde sektörün sorunlarını çözmek için el birliği ile çalışmaktan mutlu olacaklarını ifade etti. AGF Genel Başkanı Mevlüt Yeni, " Akdeniz bölgesinin tek gazeteciler federasyonu ailesine Alanya Gazeteciler cemiyeti ailesini üye yapmaktan onur duyarız . ilk Yönetim Kurulu toplantısında kararı alıp ekim ayı içerisinde Alanya'da üyelik belgesini takdim edeceğiz dedi. Toplantıda AGF Genel Başkan Yardımcıları Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Karahan, Burdur Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu üyesi AGF Genel Başkan Yardımcısı Adnan Taraşlı ve AGF Genel Sekreteri Rasim Gündüz'de hazır bulundu.

Temaslarda Alanya GC heyetini, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri karşıladı. Mesleki sorunlar üzerine sohbetin gerçekleştiği ziyarette, işbirliği konusunda da fikir alışverişinde bulunuldu. Alanya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Antalya'da TSYD Alanya Şube Başkanı Şifa Çicek'i de Akdeniz Manşet Gazetesi'nde ziyaret etti. AGC'nin Antalya temasları Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaretleri ile devam edecek.