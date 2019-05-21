Alanya Gedevet Yolu'na bakım

Büyükşehir Belediyesi, Alanya'nın kuzeyinde bulunan Gedevet Yaylası yolunun Kızılalan mevkiinde bakım onarım çalışması başlattı. Toprak kayması ve göçükler oluşan yol yaza hazırlanıyor.

Alanya'da yaz aylarında sıklıkla kullanılan Gedevet Yaylası yolu Kızılalan mevkiinde zemin suyu nedeniyle toprak kaymaları ve göçükler oluştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Alanya ekipleri, bölgeye gönderdiği iş makineleri ve personelle yolu onarmak için çalışmalara başladı. Zemindeki suyun yol ile bağlantısının kesilmesi için iş makineleri çalışırken, bölgeye giden vatandaşların mağdur olmamaları için Kızılalan mevkiinde bir servis yolu da açılarak vatandaşların araçlarıyla geçmesine imkan sağlandı.

Yaz aylarında yerli yabancı birçok kişinin ya konakladığı ya da günübirlik gidip geldiği Gedevet Yaylası Alanya'nın en önemli yaylaları arasında yer alıyor. Ramazan ayı sonrasında turizm ve yaylacıların yoğun olarak kullanacağı bu yolda sorun olmaması için ekipler, büyük bir titizlik ve özveri ile çalışıyor. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanması ve yolun hizmete açılması planlanıyor.