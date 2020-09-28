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Alanya Gülevşen Cami'nin restore çalışmaları sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’nın en önemli tarihi yapılarından biri olan Gülevşen Cami’nin restorasyon çalışmalarına devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'nın en önemli tarihi yapılarından biri olan Gülevşen Cami'nin restorasyon çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında toprak altında kalan taşlar ortaya çıkarıldı. 2021 yılına kadar ana bina ve şadırvan işinin tamamlanması planlanıyor.


14. Yüzyılda Karamanoğlu Beyliği tarafından inşa edilen Alanya'nın Çıplaklı Mahallesi'ndeki tarihi Gülevşen Cami'ni gün yüzüne çıkarmak için Antalya Valiliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile aslına uygun bir proje hazırlandı. Projenin Anıtlar Kurulu'ndan geçmesinin ardından düğmeye basan Antalya Büyükşehir Belediyesi restorasyon ihalesini gerçekleştirdi. Yer teslimi yapılan alanda başlayan çalışmalar pandemi döneminde durduktan sonra yeniden başladı.


Taşlar ortaya çıkarıldı


Çalışmalarla, çevre kazıları ile zamana yenik düşerek yıkılan ve toprak altında kalan taşlar ortaya çıkarıldı. Çökmek üzere olan bazı duvarlar yıkılarak, duvar taşları tek tek ayıklandı. Duvarlar bu taşlarda kullanılarak, aslına uygun olarak tekrar inşa ediliyor. Sağlam duvarlarda taşlar arasındaki derzler yenilenip, temizleniyor.


Aslına uygun restore edilecek


Antalya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile yürütülen proje kapsamında tarihi cami yeniden Alanya'ya kazandırılacak. Mülkiyeti hazineye ait olan ve bedelsiz olarak Büyükşehir Belediyesi'ne tahsisi yapılan alanda süren çalışmalar kapsamında, büyük bölümü tahrip olan, yalnızca dış duvarları ile ayakta kalan mevcut yapı, aslına uygun olarak restore edilecek. Proje kapsamında şadırvan ve abdest alma yerleri, cami avlusu ve diğer donatılar da yapılacak.

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