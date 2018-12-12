Alanya Hamzalar köprüsü tamamlandı

Alanya Belediyesi tarafından Payallar'a inşa edilen köprüde çalışmalar tamamlandı. Delice Çayı üzerine inşa edilen ve Payallar ile Hamzalar'ı birbirine bağlayan yeni köprü ile vatandaşlara güvenli ulaşım sağlanacak.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Yeni köprü ile iki yerleşim alanına ulaşımı hem güvenli hem de ulaşılabilir hale getirdik. Bölgemize hayırlı olsun” dedi.

Batı bölgelerinde altyapıdan yol çalışmasına asfalt ve sosyal alan çalışmalarına kadar çok yönlü bir çalışma yürüttüklerini vurgulayan Başkan Yücel, “Payallar Sanayi yolunda menfez ve genişletme çalışmalarımız devam ediyor. Kısa süre içerisinde bu yolu da hizmete sunacağız.”

Yeni yol müjdesi

Vatandaşlara bir de müjde veren Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Yine Elikesik Mahallemizden Yat Limanı'na yeni bir yol açıyoruz. Burada da ulaşım alternatiflerini çoğaltarak vatandaşlarımıza ulaşım çeşitliliği sağlamak istiyoruz” diye konuştu.