Alanya Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi açılışa hazır

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Alanya'da hasta ve hasta yakınlarının barınma ihtiyacını karşılamak üzere yapımına başladığı otel konforundaki sosyal tesisin inşaatı tamamlandı.

Temeli 2017 yılı Ağustos ayında atılan yaklaşık 3 milyon lira yatırım bedelli Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi inşaatı ve iç tefrişatı tamamlandı. Şehir dışından Alanya'ya gelen veya kalacak yeri olmayan hasta yakınlarının ücretsiz konaklayacağı Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi misafir kabulüne hazır hale geldi. 4 kattan oluşan, 24 odalı ve 50 kişi kapasiteli tesis 5 yıldızlı otel konforunda.

Tesiste, her biri 30 metrekare olan 2 kişilik konforlu odalarda mutfak nişi, banyo, 2 yatak, gardırop nişi, çekyat ve balkon yer alıyor. Ayrıca, resepsiyon, lobi, idari birimler, restoran, jimnastik salonu ve her katta mescit bulunuyor. Hasta ve hasta yakınlarının rahatı için her şeyin düşünüldüğü tesiste 15 personel görev yapacak. 7/24 esaslı hizmet verilecek tesiste gelen misafirlere sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemekleri de ücretsiz olarak verilecek.

Alanya'nın Oba Mahallesi'ndeki Alaaddin Keykubat Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanına yapılan tesisten şehir dışından Alanya'ya gelen veya kalacak yeri olmayan hasta ve hasta yakınları ücretsiz olarak konaklayacak.