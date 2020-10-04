Alanya HEP, AÜ arasındaki işbirliği artacak

Dr. Ali Ekrem Özkul ve Alanya HEP Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğretim Üyesi Murat Ertan Doğan, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette iki üniversite arasındaki işbirliği ve projeleri konuşuldu.

Dr. Ali Ekrem Özkul, Akdeniz Üniversitesi'nin Türkiye'nin saygın üniversitelerinden biri olduğunu, uluslar arası çaptaki başarılarının memnuniyetle takip edildiğini sözlerine ekledi. Dünya çapında bir bilim insanı olarak adını duyuran Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın, Akdeniz Üniversitesi'nin vizyonunu daha ileriye taşıyacağından emin olduklarını dile getiren Prof. Dr. Özkul; “Akdeniz Üniversitesi Rektörü Sn. Özlenen Özkan'a yeni görevi dolayısıyla hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk, iki üniversite arasında işbirliğinin daha ileriye taşınması noktasında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Alanya HEP Üniversitesi'nde yeni açılacak meslek yüksek okulunun oluşumu konusunda destek istedik. Kardeş üniversite ALKÜ'nünde içinde olacağı ortak konferans ve sempozyumların düzenlenmesi, akademisyenlerin karşılıklı olarak görevlendirilmesi, bilgi birikimi paylaşımı konusundaki işbirliği dileklerimizi ilettik” diye konuştu.

İşbirliği ve projeler

Ziyarette, iki üniversite arasında işbirliği ve ortak proje çalışmalarının geliştirilmesi ele alındı. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede; Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul, Alanya HEP Üniversitesi'ndeki yenilikler hakkında Prof. Dr. Özlenen Özkan'a bilgiler aktardı. Görüşmede Alanya HEP Üniversitesi'nin yeni dönemde uzaktan eğitim alt yapısını güçlendirdiği ve ileriye yönelik önemli hedeflerlerin belirlendiği aktarıldı.

İpek kozası hediye edildi

Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul; Alanya HEP Üniversitesi'nde Sağlık Turizmi ve Tropik Tarım Ürünleri ile ilgili araştırma enstitülerinin kurulması kararı alındığını, bu konuda Akdeniz Üniversitesi ile birlikte ortak proje ve çalışmalar gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Akdeniz Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, iki üniversite arasında gerçekleştirilecek işbirliği ve proje çalışmalarının önemine dikkat çekti, bu konuda her türlü desteği vermeye hazır olduklarının altını çizdi. Görüşme sonunda, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'a Alanya'ya özgü İpek kozasından yapılmış çiçek motifi hediye edildi.