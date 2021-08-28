Alanya HEP, Bakan Çavuşoğlu'nu ağırladı

Üniversitenin mütevelli heyeti ile toplantı yapan Bakan Çavuşoğlu, üniversitede yeni açılması planlanan bölümler hakkında mütevelli heyetinden bilgiler aldı. Üniversite de yeni açılacak fakülte ve bölümleri, üniversitenin yapılaşmaları ve yeni yerleşke alanları hakkında değerlendirmelerin yapıldığı toplantıya; Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya HEP Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hilmi Tokuş ve mütevelli heyeti üyeleri katıldı.

Gastronomi, iletişim ve tasarımı, turizm işletmeciliği, bilgisayar mühendisliği alanlarında eğitim veren Alanya HEP Üniversitesi'nde; bu yıl çizgi film ve animasyon, aşçılık bölümünün faaliyete geçtiği Bakan Çavuşoğlu'na aktarıldı. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde; mimarlık, sosyal medya, dijital iletişim alanlarında tezli-tezsiz yüksek lisans programları açan Alanya HEP Üniversitesi'nin, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak yeni fakülte ve bölümler açma, bilimsel araştırmalar yapma stratejisini sürdüreceği belirtildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantı sonunda mütevelli heyeti üyeleri ile birlikte fotoğraf çektirdikten sonra üniversiteden ayrıldı.