Alanya HEP Üniversitesi artık engelsiz üniversite

Üniversite öğrencilerine mekânsal erişilebilirlik, eğitimde erişilebilirlik, sosyal kültürel etkinliklere erişilebilirlik konusunda projeler gerçekleştiren Alanya HEP Üniversitesi, engelsiz yaşam, engelsiz üniversite farkındalık çalışmalarını, aldığı turuncu bayrak ile tescillemiş oldu.

Çalışmalara 2019 yılında başlandı

Alanya HEP Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Gülbuğ Erol, alınan ödüle ilişkin görüşlerini dile getirdi. Prof. Dr. Erol, engelsiz üniversite çalışmalarına 2019 yılında başladıklarını, pandemi sürecinde bile çalışmalara ara vermediklerini dile getirdi. Prof. Dr. Ebru Gülbuğ Erol, “Üniversitemiz korona virüsün ortaya çıkması ile birlikte, uzaktan eğitime geçip mekânda erişebilirlik çalışmalarına hız vermişti. Buradaki amacımız öğrencilerimizin eğitim, sosyokültürel faaliyetlere tam katılımı sağlamak, kentte tüm öğrencilerin bu imkândan faydalanmalarını sağlamaktı. Bu çalışmalarımızı tamamladık. Yabancı Diller Yüksek Okulu Nimet ve Abdullah Alaattinoğlu Kampüsümüz, YÖK tarafından turuncu bayrak ile ödüllendirildi” dedi.

“Alanya HEP engelli dostu bir üniversitedir”

Mekânda erişebilirlik ödülünün çok önemli olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Ebru Gülbuğ Erol, Patika Derneği ve Alanya Belediyesi'nin engelsiz üniversite çalışmalarına önemli katkılar verdiğinin altını çizerek, “2019 yılında çalışmalarına başlanan mekânda erişebilirlik düzenlemeleri, Patika Derneği Başkanı Levent Benal rehberliğinde, Alanya Belediyesi'nin desteği ile amacına ulaştı. Engelli öğrencilerimizin faydasına olacak birçok proje, Dr. Öğretim Üyemiz Gaye Topa Çiftçi, Fizyoterapi Bölüm Başkanımız Dr. Öğretim Üyesi Erdem Demir yönetiminde, Engelsiz Üniversite Birimimiz tarafından hayata geçirildi. Alanya HEP Üniversitesi'ne bağlı enstitüler, fakülteler ve yüksekokullarda öğrenim gören öğrencilerimiz, bu yönde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla, üniversite sınırları içerisinde erişilebilirlik sorunu yaşamayacak. Daha etkin ve verimli çalışmalarının önündeki engelleri kaldırdık. Antalya Sağlık Hizmetleri İl Müdürlüğü koordinesinde, erişilebilirlik izleme ve denetlemelerinden başarıyla geçerek, erişilebilirlik belgesini almaya hak kazandık. Artık Alanya HEP Üniversitesi, engelli dostu üniversite olduğunu verilen ödül ve belgelerle tescillemiş oldu. Bundan dolayı çok mutluyuz. Üniversite tercih rehberlerinde ve kılavuzunda Alanya HEP Üniversitesi engelsiz üniversite olarak tanıtılacak” ifadelerini kullandı.

“Engelsiz kütüphane erişilebilirlik belgesi alındı”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın düzenlediği erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı'na katıldıklarını aktaran Rektör Vekili Prof. Dr. Ebru Gülbuğ Erol, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonunun koordinesinde yapılan denetlemelerde, üniversitemiz hem mekânda erişilebilirlik hem de kütüphane erişilebilirliği belgesini almaya, erişilebilirlik logosunu kullanmaya hak kazanmıştır. Üniversitemiz toplum ve öğrenciler yararına çalışmalarına dün olduğu gibi bugün de devam edecektir.”