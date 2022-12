Alanya HEP Üniversitesi projesine Avrupa Birliği'nden hibe

Öğretim Üyesi Muzaffer Özgüleş'in yazıp sunduğu “Çok Katmanlı Şehirler” (Palimpsest Cities) adlı proje, Avrupa Birliği tarafından 250 bin euro değerindeki hibeye layık görüldü. Üniversitenin Erasmus+ Yüksek Öğretim Projeleri (KA220 HED) kategorisindeki ilk başarısı olan projenin; sadece eğitim alanında değil, Alanya'nın turizmine ve tanıtımına da önemli katkı sağlaması bekleniyor.

"Çok Katmanlı Şehirler, Mimarlık Tarihi ve Kültürel Miras Farkındalığı için Oyunlaştırma ve Hikaye Anlatıcılığı” (Palimpsest Cities: Gamification and Storytelling for Architectural History and Cultural Heritage Awareness) adlı proje, 29 Kasım'da Türkiye Ulusal Ajansı'yla yapılan sözleşmeyle başladı. Projenin temel amacı, özellikle çok katmanlı kentler için yenilikçi ve öğrenen temelli yaklaşımlarla, oyunlaştırma ve dijital hikaye anlatımı tekniklerini kullanarak, kentin geçmişi ve sakinleri ile bağ kurarak, mimarlık tarihi ve kültürel miras bilinci oluşturmak. Proje koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer Özgüleş, projeyle ilgili “Bu yolla, ilk olarak öğrencilerimizin, ardından -başta kısıtlı imkanlara sahip gruplar olmak üzere tüm halkımızın- farkındalığını etkili ve sürdürülebilir bir şekilde artırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sinerji oluşturacak

Projeyle, “mimarlık tarihi” ve “kültürel mirasın korunması” konulu "Çok Katmanlı Şehirler" adlı yeni bir ders tasarlanacak. Projenin başka şehirlere uyarlanması için de çaba göstereceklerini söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer Özgüleş, proje çerçevesinde yapılacakları şu sözlerle dile getirdi:

“İlk olarak, proje ortaklarının birbirini tamamlayan vasıfları sayesinde özgün eğitim yaklaşımları uygulayarak mimarlık tarihi ve kültürel mirasın korunması konulu "Çok Katmanlı Şehirler" adlı yeni bir ders tasarlayacağız. Ardından proje ortağı üniversitelerimizde ve yerel düzeyde, özellikle gençlere ve çocuklara yönelik uygulamalar yapacağız. Dersin kalitesini artırmak için nitel ve nicel değerlendirmelerle bu yaklaşımın başarısını test edeceğiz ve projenin başka şehirlere ve geniş kitlelere uyarlamaları için bir rehber oluşturacağız. Bu projeyle, mimarlık tarihi ve kültürel miras bilinci konusunda elle tutulur gelişmeler kaydetmeyi, herkesin yaşadığı kentle daha güçlü bağlar kurmasını ve yapılı çevremizin daha iyi korunmasını hedefliyoruz.

Ayrıca, bu projenin ve uygulamalarının, öğrenenlere aktif bir rol biçen özgün, disiplinler arası yaklaşımının hem mimarlık eğitiminde hem de kültürel mirasın korunmasında yeni bir yol açacağına; projenin kapsayıcı karakteri ile akademi, sivil toplum kuruluşları ve yerel kuruluşlar arasında güçlü bir sinerji oluşturacağına inanıyoruz.”

Koordinatör kurumun Alanya HEP Üniversitesi olduğu projenin diğer ortakları arasında; Türkiye'den Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Yunanistan'dan “Center for Education and Innovation” ve Romanya'dan “Asociatia De-a Arhitectura” yer alıyor. İki yıl sürecek projenin özellikle ikinci yılında yerel kurumlarla, Alanya Belediyesiyle ve diğer paydaşlarla iş birlikleri yapılması, böylece daha geniş kitlelere ulaşılması ve tüm Alanyalılara uzanacak bir kentlilik bilincinin oluşması öngörülüyor.