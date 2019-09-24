Alanya HEP Üniversitesinde aşure etkinliği düzenlendi

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Topluluğu anlamlı etkinliklerine bir yenisini ekledi. Alanya HEP Üniversitesi bünyesinde kurulmuş ilk topluluk olan Türkoloji Araştırmaları Topluluğu tarafından Atatürk Anıtı önünde düzenlenen aşure programı, Alanya halkının yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. Muharrem ayı vesilesi ile düzenlenen etkinlikte, Üniversite Rektörü Prof.Dr.Mehmet Durdu Öner, TÜAT'ın başarılı çalışmaları, milli ve manevi değere verdikleri önemden dolayı topluluk yönetimine teşekkür etti.

Türkoloji Araştırmaları Topluluğu Başkan Yardımcısı Nurbanu Çevik, “Üniversitemiz Türkoloji Araştırmaları Topluluğu olarak gelenek ve göreneklerimizi merkeze alan faaliyet anlayışımızla geleneksel hale getirdiğimiz aşure etkinliğini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Ayrıca bu sene geçtiğimiz senelerden farklı olarak Alanya halkı ile bir arada olmanın heyecanını da yaşamaktayız. Etkinliğimize katılan akademisyenlerimize, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcilerine, Alanya Türk Ocağı Başkanı Hasan Peker'e, Gençlik Kolları Başkanı Alper Göksu'ya, Türk Eğitim Sen 2 Nolu Şube Başkanı Burhan Ulu'ya ve Alanya halkına teşekkür ediyorum. Bu etkinlikte bizden desteklerini esirgemeyen Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr.Öğrt. Üyesi Burcu Çabuk hocam başta olmak üzere, iki gündür mutfakta çalışan Alanya HEP Mutfak Topluluğu'na teşekkürü bir borç bilirim. Ek olarak, üniversitemiz bizim etkinliklerimizde, yaptığımız çalışmalarda yanımızdan ayrılmayan ve her zaman destekleri bizimle olan üniversitemiz rektörü Sayın Prof.Dr.Mehmet Durdu Öner'e, genel sekreteri Dr.Öğrt. Üyesi Murat Ertan Doğan'a ve akademik danışmanımız Dr.Öğrt. Üyesi Nihan Sidar hocalarıma tek tek teşekkürü bir borç bilirim" ifadelerinde bulundu.