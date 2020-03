Alanya HEP Üniversitesinde Erasmus+ Projesi başarıyla tamamlandı

Eğitim ve Deneyim (Education and Experince) başlıklı Erasmus+ Projesi kapsamında, 24 – 28 Şubat 2020 tarihleri arasında, Polonya ve Romanya'da bulunan üniversitelerden gelen akademisyen ve öğrencilerAlanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinde buluştular.

Polonya Institute of the Memorial of Kresowy Heritage koordinatörlüğünde yürütülen projede, Ramanya Titu Maiorescu Üniversitesi ile Alanya HEP Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencileri, 5 gün boyunca proje kapsamında deneyimlerini paylaştılar. Yurtdışından gelen öğrenciler, Alanya HEP Üniversitesi öğrencileri ile birlikte İletişim Tasarımı ve Yönetimi, Turizm İşletmeciliği ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinde derslere katılarak, akranları ile birlikte eğitim ve öğrenme kültürlerine ilişkin deneyimlerini paylaşma fırsatını elde ettiler. Derslerden arta kalan zamanlarda, Alanya HEP Üniversitesi, Dış İlişkiler Sorumlusu Öğretim Görevlisi Anna Maria Bielecka ile birlikte Alanya Kalesi, Dim Mağarası, Sapadere Kanyonu gibi Alanya'nın doğal ve kültürel değerlerini yerinde inceleyerek Alanya'da öğrenci olmayı deneyimlediler.

Alanya'yı ziyarete gelen öğrenciler ve akademisyenler üniversiteyi ve Alanya'yı çok beğendiklerini ifade ederek ileride daha çok ortak projede Alanya'daki üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmak istediklerini söylediler.

Alanya HEP Üniversitesi Erasmus+ Proje Koordinatörü, İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Ertan Doğan, "Üniversitemizin ilk Erasmus + Projesini başarıyla tamamladık, önemli çıktılar ve deneyimler elde ettik dedi. Halihazırda ikinci bir projeyi de Polonya ve Ukrayna'daki üniversitelerle birlikte yürüttük. Üçüncü bir projede Slovakya, Polonya ve Türkiye olarak yer alabilmek için başvurumuzu yaptık, daha nice projelerle Alanya'da yükseköğretimin uluslararasılaşması için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.