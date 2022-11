Alanya HEP Üniversitesinin Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner oldu

Dr. Mesut Güner, bugün üniversitedeki görevine başladı. Sabah saatlerinde akademik ve idari personel ile tanışma toplantısı yapan Prof. Dr. Güner, hedef ve projeleri hakkında bilgi verdi.

İstanbul'da nitelikli birçok üniversitede önemli görevlerde bulunan Prof. Dr. Mesut Güner; akademik kariyeri boyunca elde ettiği başarılı tecrübeleri, Alanya HEP Üniversitesi'ne aktaracağını söyledi. Alanya'nın tarım ve turizmde marka şehir olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Güner, “Alanya, tarım ve turizmde Türkiye'nin marka şehirlerindendir. Bu kentin doğası ve dokusu ve insanı oldukça sıcak. Dolayısıyla Alanya HEP Üniversitesi'nde şehre ve topluma dokunan projeler geliştirmek, bu şehre katma değer sağlayacak çalışmalara imza atmak istiyoruz. Alanya HEP Üniversitesi'nin yeni ve dinamik mütevelli heyetinin vizyoner bakış açısı rektörlüğü kabul etmemdeki en önemli etken oldu. Üniversitemiz; eğitim, araştırma ve katma değer oluşturmaya çok önem veren bir üniversite. Dolayısıyla planlı ve programlı ekip çalışmasıyla birlikte, başarılı dönemler geçireceğimizden kuşkum yok” ifadelerini kullandı.

“Alt yağı güçlendirilecek"

Alanya HEP Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner, sanayi ve tarımsal işbirlikleri konusuna duyarlı olduklarının altını çizdi. Rektörlüğü döneminde üniversitenin fiziki ve alt yapı imkanlarını genişletmeyi planladıklarını aktaran Prof. Dr. Güner, “Üniversitenin fiziki alt yapı ve imkanlarını genişletmeyi hedefliyoruz. Sağlık, sosyal ve mühendislik alanlarında yeni akademik birimler açmayı planlıyoruz. Bunların tamamlanmasını sağlamak, gelen öğretim üyelerimizin, öğrencilerimizin, barınma sorunlarını çözecek mekanizmaları devreye almak, şehrin dinamiğine katkı sağlamak istiyoruz. Alanya, stratejik hedefleri olan bir kent. Biz de üniversite olarak şehrin stratejik hedeflerine katkı sunacak projeler geliştireceğiz, bu projelerin hayata geçmesini sağlamaya çalışacağız. Üniversite sanayi işbirliğine çok önem veriyorum. Tarımsal alanda işbirliği modelleri oluşturmayı; tarım ve turizmde marka kişiler yetiştirme amacımızı devam ettireceğiz” diye konuştu.

“Gelişime katkı sunacağız"

Alanya HEP Üniversitesi'nin başarılı çalışmalara imza atmak için her türlü bilgi, tecrübe ve donanıma sahip olduğunu aktaran Prof. Dr. Güner, “Alanya HEP Üniversitesi'nde başarılı çalışmalara imza atmak için ben ve ekip arkadaşlarım gerekli tecrübeye sahibiz. Ben İstanbul'da bir vakıf üniversitesinin kurucu rektörlüğünü yaptım. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde 5 yıl boyunca rektör yardımcılığı yaptım. Üniversite sanayi işbirliği konularında önemli bir birim olan Teknoloji Transfer Ofisi'nde yöneticilik ile yine Yıldız Teknik Üniversitesi'nde 2016-2020 yılları arasında Yıldız Teknopark'ın genel müdürlüğünü yaptım. Şu an Yıldız Teknopark, Türkiye'nin en önemli teknoparklarından biridir. Buralarda edindiğim tecrübeleri, Alanya HEP Üniversitesi'ne aktarmayı hedefliyorum. Buradaki sanayi ile buluşmak, topluma katkı sunmak; sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları ile birlikte şehrin gelişimine katkı sunan her türlü projenin içerisinde olmak istiyoruz” diye konuştu.